Серов годами скрывал настоящую фамилию: будете смеяться, узнав правду

Александр Серов не был до конца честен со своими преданными поклонниками. Долгое время популярный артист водил фанатов за нос и скрывал от них один важный факт.

Впервые музыкант заявил о себе еще в 1983 году, когда принял участие в международном конкурсе в Ялте. Еще через несколько лет певец одержал победу в другом состязании «Интерталант», проходившем в Праге. После такого триумфа талантливый исполнитель стал большой звездой.

Ради славы Александру пришлось пойти на маленькую хитрость. Как пишет портал RRNEWS , правду о звезде раскрыли одноклассники и те, кто был знаком с ним в молодости. Оказалось, что настоящая фамилия знаменитости вовсе не Серов.

До того, как стать известным, исполнитель был Сяровым. Настоящая фамилия показалась ему недостаточно благозвучной. Изменив всего одну букву, артист добился желаемого и, как показало время, не прогадал. Сегодня представить музыканта под другим именем попросту невозможно.