Серкана Болата не узнать: позавидует даже Шварценеггер (видео)

Керем Бюрсин приготовил для своих поклонниц большой сюрприз. Правда, не исключено, что понравится он далеко не всем.

Актер, наибольшую известность которому принесли сериал «Постучись в мою дверь» и роль Серкана Болата, опубликовал в своих социальных сетях новое видео, в кадрах которого его просто не узнать. Теперь звезде экрана позавидует даже Шварценеггер.

Ролик снят во время тренировки Бюрсина: подписчики смогли увидеть его во всей красе. Стоит отметить, что занявшийся боксом актер обзавелся накачанными мышцами, из-за чего кажется гораздо крупнее, чем раньше. Тем, кто привык видеть Бюрсина в образе аккуратного и приглаженного Болата, придется смириться — теперь он совсем другой.

Впрочем, многим такие перемены пришлись по душе. «Ну ты зверь», «Ты вдохновляешь меня на тренировки», «Керем умеет боксировать, а значит, злить его не стоит», — поддержали звезду интернет-пользователи.