Серкан Болат вне закона: вот почему «Постучись в мою дверь» хотели запретить

Турецкие сериалы захватили весь мир в начале 2010-х. Хитовые «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая» обросли огромной армией поклонников. Но на смену картинам пришла очередная сенсация. «Постучись в мою дверь» с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином в главных ролях показали в 85 странах.

История любви простой цветочницы и успешного архитектора захватила миллионы. Однако в родной Турции к проекту неоднозначное отношение. Создателям даже пришлось платить огромные штрафы. Картина была под угрозой закрытия — все из-за происходящего на экране «разврата».

Турецкие чиновники обнаружили в сериале нарушения нормы морали. Внимание властей привлек пикантный эпизод в ванне. Чувственная сцена с участием Эды и Серкана «стоила» продюсерам 478 977 лир (почти полтора миллиона рублей). Впрочем, рейтинги проекта с лихвой покрыли сумму штрафа.