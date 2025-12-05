Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

Турецкие сериалы — это не только страсти на миллион долларов, но и гастрономическое путешествие в Стамбул. Запоминаются не только взгляды Серкана Болата из «Постучись в мою дверь», но и простые, но волшебные блюда, которые готовит Эда.

Одно из них — сытный салат «Кашик» (Kaşık Salatası), который в сериале становится символом семейных застолий. Приготовив его, вы не просто накормите семью — вы устроите вечер турецкой кухни и порадуете близких. При этом никаких специфических ингредиентов не потребуется.

Ингредиенты (на 2-3 порции)

2 крупных красных помидора

2 крупных жёлтых помидора (для сладости и цвета)

1 длинный огурец (или 2 обычных)

1 красная луковица (крымская или ялтинская)

1 пучок свежей петрушки

100 г булгура или кус-куса

1 лимон

Оливковое масло первого холодного отжима

Соль, молотый красный перец (пуль-бибер, можно заменить паприкой с щепоткой острого)

Приготовление — проще, чем разобраться в чувствах Серкана

Отварите булгур или кус-кус согласно инструкции на упаковке, чтобы крупа получилась рассыпчатой. Пока каша остывает, помидоры и огурец нарежьте аккуратными одинаковыми кубиками. Красный лук измельчите как можно мельче — так он отдаст сок, но не будет слишком резким. Петрушку грубо и произвольно порубите.

В большой миске соедините охлаждённую крупу, все нарезанные овощи и зелень. Душа салата — заправка: щедро полейте оливковым маслом, выдавите сок целого лимона. Посолите и приправьте красным перцем по вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте.

Ключевой ингредиент — булгур. Он впитывает соки овощей и заправки, становясь невероятно ароматным. Возможен вариант приготовить его со сливочным маслом, им, как известно, кашу не испортишь.

После дайте салату 5-10 минут настояться перед подачей. За это время вкусы «поженятся» — быстрее, чем Серкан и Эда. Подавать можно как самостоятельное блюдо, с лепешкой или как гарнир к мясу.

Этот салат — доказательство, что для кулинарного путешествия в Стамбул не нужен билет. К слову, «Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман».