Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

5 декабря 2025 07:29
Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

Растопит сердце вашего добытчика.

Турецкие сериалы — это не только страсти на миллион долларов, но и гастрономическое путешествие в Стамбул. Запоминаются не только взгляды Серкана Болата из «Постучись в мою дверь», но и простые, но волшебные блюда, которые готовит Эда.

Одно из них — сытный салат «Кашик» (Kaşık Salatası), который в сериале становится символом семейных застолий. Приготовив его, вы не просто накормите семью — вы устроите вечер турецкой кухни и порадуете близких. При этом никаких специфических ингредиентов не потребуется.

Ингредиенты (на 2-3 порции)

  • 2 крупных красных помидора
  • 2 крупных жёлтых помидора (для сладости и цвета)
  • 1 длинный огурец (или 2 обычных)
  • 1 красная луковица (крымская или ялтинская)
  • 1 пучок свежей петрушки
  • 100 г булгура или кус-куса
  • 1 лимон
  • Оливковое масло первого холодного отжима
  • Соль, молотый красный перец (пуль-бибер, можно заменить паприкой с щепоткой острого)
Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

Приготовление — проще, чем разобраться в чувствах Серкана

Отварите булгур или кус-кус согласно инструкции на упаковке, чтобы крупа получилась рассыпчатой. Пока каша остывает, помидоры и огурец нарежьте аккуратными одинаковыми кубиками. Красный лук измельчите как можно мельче — так он отдаст сок, но не будет слишком резким. Петрушку грубо и произвольно порубите.

В большой миске соедините охлаждённую крупу, все нарезанные овощи и зелень. Душа салата — заправка: щедро полейте оливковым маслом, выдавите сок целого лимона. Посолите и приправьте красным перцем по вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте.

Ключевой ингредиент — булгур. Он впитывает соки овощей и заправки, становясь невероятно ароматным. Возможен вариант приготовить его со сливочным маслом, им, как известно, кашу не испортишь.

После дайте салату 5-10 минут настояться перед подачей. За это время вкусы «поженятся» — быстрее, чем Серкан и Эда. Подавать можно как самостоятельное блюдо, с лепешкой или как гарнир к мясу.

Этот салат — доказательство, что для кулинарного путешествия в Стамбул не нужен билет. К слову, «Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман».

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут Из гарема на вашу кухню: этот десерт обожала Хюррем из «Великолепного века» – бюджетное лакомство готовится за 40 минут Читать дальше 8 декабря 2025
Хит всех детских завтраков: повторяем розовую кашу из «Маши и Медведя» — без красителей и точь-в-точь как в мультфильме Хит всех детских завтраков: повторяем розовую кашу из «Маши и Медведя» — без красителей и точь-в-точь как в мультфильме Читать дальше 8 декабря 2025
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Читать дальше 7 декабря 2025
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Читать дальше 7 декабря 2025
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте Читать дальше 6 декабря 2025
«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц «А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц Читать дальше 6 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше