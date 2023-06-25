Серкан Болат пошел по проторенной дорожке: новая возлюбленная — копия Эды

Звезда турецкого телехита «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин разбил множество женских сердец. Перед роковыми чарами артиста не устояла и его экранная партнерша Ханде Эрчел, сыгравшая Эду.

Отношения пары развивались так же бурно, как и на экране. В конце концов актеры не выдержали такого накала страстей и разбежались. По слухам, Ханде тяжело переживает этот разрыв. Поклонники подразумевают, что у кинозвезды анорексия — уж слишком сильно похудела артистка за последнее время.

А вот у Керема все отлично. Он наслаждается жизнью, занимается спортом и успевает сниматься в кино. Ходят упорные слухи, что актер нашел новую пассию. Ею стала его коллега по сериалу Хафсанур Санджактутан. Артистка феноменально похожа на Эду: длинные темные волосы, карие глаза, тонкие черты лица. Бюрсин пошел по проторенной дорожке и выбрал копию своей бывшей, если, конечно, эта информация достоверна.

23-летнюю Хафсанур уже называют восходящей звездой турецкого кино. Она успела засветиться в сериалах «Между миром и мной» и «Любовь заставит плакать».