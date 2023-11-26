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Серкан Болат покорил мир своей красотой: природа отдохнула на его сестре

26 ноября 2023 13:30
Серкан Болат покорил мир своей красотой: природа отдохнула на его сестре

Природа распорядилась с девушкой неудачным образом.

Пока вся женская половина планеты сходит с ума по Керему Бюрсину, мужская совершенно не торопится отдавать честь его родной сестре. Оказалось, это как раз тот случай, когда на одном из членов семьи природа, так сказать, отдохнула.

Фанаты не могут поверить, что у Серкана Болата в наличии столь невзрачная и тривиальная родственница. Ведь артист очень красив, а его родная сестра Мелис этим похвастаться не может. Правда, внешность, далекая от голливудской, молодую женщину совершенно не смущает.

Несколько лет назад Мелис вышла замуж за Фади Абадира и стала мамой. Муж у нее тоже завидный красавчик. Кстати, бешеная популярность Керема дала хороший старт для самой Мелис. В соцсетях у женщины почти 100 тысяч подписчиков. Однако не все из них благожелательно настроены к блогеру.

«Страшненькая», «Вся красота досталась Керему», «Не все яблоки упали близко к яблоне», «Некрасивая какая», — пишут пользователи Сети.

Серкан Болат покорил мир своей красотой: природа отдохнула на его сестре
Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», соцсети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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