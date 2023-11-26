Серкан Болат покорил мир своей красотой: природа отдохнула на его сестре

Пока вся женская половина планеты сходит с ума по Керему Бюрсину, мужская совершенно не торопится отдавать честь его родной сестре. Оказалось, это как раз тот случай, когда на одном из членов семьи природа, так сказать, отдохнула.

Фанаты не могут поверить, что у Серкана Болата в наличии столь невзрачная и тривиальная родственница. Ведь артист очень красив, а его родная сестра Мелис этим похвастаться не может. Правда, внешность, далекая от голливудской, молодую женщину совершенно не смущает.

Несколько лет назад Мелис вышла замуж за Фади Абадира и стала мамой. Муж у нее тоже завидный красавчик. Кстати, бешеная популярность Керема дала хороший старт для самой Мелис. В соцсетях у женщины почти 100 тысяч подписчиков. Однако не все из них благожелательно настроены к блогеру.