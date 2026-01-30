Оповещения от Киноафиши
Серий много, но это особенная: расскажем, почему «Маша+каша» собрала 168 408 806 просмотров

Серий много, но это особенная: расскажем, почему «Маша+каша» собрала 168 408 806 просмотров

30 января 2026 13:48
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

В чем феномен серии «Маша+каша».

Анимационный сериал «Маша и Медведь» долгие годы радует зрителей красочными и интересными сериями. Однако среди них есть особенная. Она считается одной из самых смешных на фоне остальных.

Сюжет простой: Медведь увлечен игрой в шашки, и когда проголодавшаяся Маша просит его покормить, он готовит ей обычную кашу. Однако Маше она не нравится, что вызывает обиду у Медведя, и он уходит продолжать игру в лесу. Тогда Маша решает взять инициативу в свои руки и готовит «розовую кашу». Неожиданно для нее, каши оказывается слишком много, и она заполняет весь дом. Чтобы все разрешить, Маше приходится кормить этой кашей всех обитателей леса.

Многим зрителям эпизод понравился по целому ряду причин:

Воспитательный момент. Сюжет ярко демонстрирует детям последствия «самодеятельности» и учит пониманию, что всегда нужно исправлять ошибки.

Юмор для всех. Ситуация, в которой каша буквально захватывает пространство, ясна и смешна зрителям любого возраста и из любой страны.

Кулинарный символ. «Розовая каша» стала настолько известной, что в интернете можно найти множество рецептов, как ее приготовить. Основой обычно служат манная крупа и клюквенный сок.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
