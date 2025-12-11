Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

11 декабря 2025 15:42
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

Побочный проект задал планку для следующих хитов студии.

Если бы кто-то пару лет назад сказал, что главный супергеройский хит DC выйдет не в кино, а на полузабытом телеканале CW, многие бы вежливо улыбнулись и пошли дальше. Но «Супермен и Лоис» сделал кульбит: пока все спорили о будущем DCU и пересматривали старые фильмы, этот сериал выдал такую базу, что теперь ему впору носить знак качества.

И зрители это почувствовали: на Кинопоиске у шоу 7,9 баллов. Для сравнения — культовые «Тайны Смолвиля» держат 7,4. Вроде мелочь, но показательная: новое поколение выбрало нового героя.

Секрет сериала в том, что он вообще не про подвиги. То есть спасения, полеты, взрывы — все на месте, но это не сердце истории. Настоящая интрига разворачивается дома у Кентов. Такая неожиданная формула: берем икону американской поп-культуры и отправляем ее не в битву с инопланетным ужасом, а на кухню, разбираться с кризисами и очень хрупким браком.

Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

И работает же!

Все довольно просто: сериал наконец-то показывает Кларка не как вечного спасителя мира, а как обычного человека, у которого есть семья, проблемы, дети с непростым характером и попытки все это совместить с работой супергероя. Такой Супермен воспринимается ближе и понятнее, чем «глобальная угроза» космического масштаба.

Тайлер Хеклин в этом смысле делает огромное дело. Его герой не пытается быть «идеальным». Он живет, ошибается, устает, радуется — и от этого Супермен перестает быть плакатом и становится человеком. А его Кларк вообще один из самых обаятельных за всю историю экранизаций.

Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

Авторы не стали делать очередную историю «монстр недели» или марафон из битв. Все строится вокруг семьи Кентов. Один сын получает силы и не знает, что с ними делать. Другой остается «обычным», и ему тоже непросто. Лоис проходит через сложные личные испытания — и сериал показывает это спокойно без лишнего драматического нажима.

Да, супергеройские сцены никуда не делись, но они перестают быть самоцелью. На первом месте — люди и их отношения. И это, неожиданно, работает лучше всего.

Финал, которому хочется аплодировать

Четыре сезона — немного, но сериал уходит ровно тогда, когда нужно. Без ощущения затянутости. Финал аккуратно завершает сюжет и оставляет то самое ощущение правильной точки.

Интересно другое: подход к образу Супермена здесь оказался настолько удачным, что повлиял даже на то, каким его делают в новом DCU. Оптимистичным, уверенным в своем пути и при этом живым — именно таким его и хотят видеть многие зрители.

Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

Легко обходит «Тайны Смолвиля»

«Смолвиль» в свое время был настоящим феноменом, но время то уже другое. «Супермен и Лоис» предлагает более современный взгляд: никаких бесконечных любовных треугольников и подростковых страданий. Больше честности, больше нормальной человеческой жизни. Поэтому разница в оценках (7,9 против 7,4) кажется вполне логичной.

Именно такие проекты я хочу видеть, "Супермен и Лоис" задал невероятную планку качества, которую CW, к сожалению, наверняка не скоро повторит, — говорят зрители.

Если вы пропустили этот сериал, самое время исправиться. Он не требует особых знаний о комиксах, не пытается сломать мозг сложными концепциями. Просто хорошая, добрая история про людей, у которых случайно отец — Супермен.

Ранее мы писали: За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик

Фото: Кадры из сериалов «Супермен и Лоис», «Тайны Смолвиля»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса 20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
«Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» «Посмотрел, закончил в 3 ночи»: Ридли Скотт позвал сына, чтобы снять «один из лучших Sci-Fi сериалов 2020 года» — зрители ставят ему «высший балл» Читать дальше 7 декабря 2025
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Читать дальше 11 декабря 2025
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше