Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают

Если бы кто-то пару лет назад сказал, что главный супергеройский хит DC выйдет не в кино, а на полузабытом телеканале CW, многие бы вежливо улыбнулись и пошли дальше. Но «Супермен и Лоис» сделал кульбит: пока все спорили о будущем DCU и пересматривали старые фильмы, этот сериал выдал такую базу, что теперь ему впору носить знак качества.

И зрители это почувствовали: на Кинопоиске у шоу 7,9 баллов. Для сравнения — культовые «Тайны Смолвиля» держат 7,4. Вроде мелочь, но показательная: новое поколение выбрало нового героя.

Секрет сериала в том, что он вообще не про подвиги. То есть спасения, полеты, взрывы — все на месте, но это не сердце истории. Настоящая интрига разворачивается дома у Кентов. Такая неожиданная формула: берем икону американской поп-культуры и отправляем ее не в битву с инопланетным ужасом, а на кухню, разбираться с кризисами и очень хрупким браком.

И работает же!

Все довольно просто: сериал наконец-то показывает Кларка не как вечного спасителя мира, а как обычного человека, у которого есть семья, проблемы, дети с непростым характером и попытки все это совместить с работой супергероя. Такой Супермен воспринимается ближе и понятнее, чем «глобальная угроза» космического масштаба.

Тайлер Хеклин в этом смысле делает огромное дело. Его герой не пытается быть «идеальным». Он живет, ошибается, устает, радуется — и от этого Супермен перестает быть плакатом и становится человеком. А его Кларк вообще один из самых обаятельных за всю историю экранизаций.

Авторы не стали делать очередную историю «монстр недели» или марафон из битв. Все строится вокруг семьи Кентов. Один сын получает силы и не знает, что с ними делать. Другой остается «обычным», и ему тоже непросто. Лоис проходит через сложные личные испытания — и сериал показывает это спокойно без лишнего драматического нажима.

Да, супергеройские сцены никуда не делись, но они перестают быть самоцелью. На первом месте — люди и их отношения. И это, неожиданно, работает лучше всего.

Финал, которому хочется аплодировать

Четыре сезона — немного, но сериал уходит ровно тогда, когда нужно. Без ощущения затянутости. Финал аккуратно завершает сюжет и оставляет то самое ощущение правильной точки.

Интересно другое: подход к образу Супермена здесь оказался настолько удачным, что повлиял даже на то, каким его делают в новом DCU. Оптимистичным, уверенным в своем пути и при этом живым — именно таким его и хотят видеть многие зрители.

Легко обходит «Тайны Смолвиля»

«Смолвиль» в свое время был настоящим феноменом, но время то уже другое. «Супермен и Лоис» предлагает более современный взгляд: никаких бесконечных любовных треугольников и подростковых страданий. Больше честности, больше нормальной человеческой жизни. Поэтому разница в оценках (7,9 против 7,4) кажется вполне логичной.

Именно такие проекты я хочу видеть, "Супермен и Лоис" задал невероятную планку качества, которую CW, к сожалению, наверняка не скоро повторит, — говорят зрители.

Если вы пропустили этот сериал, самое время исправиться. Он не требует особых знаний о комиксах, не пытается сломать мозг сложными концепциями. Просто хорошая, добрая история про людей, у которых случайно отец — Супермен.

Ранее мы писали: За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик