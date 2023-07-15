Сериал с Ковальчук не переплюнуть: народ разочарован из-за нового фильма «Мастер и Маргарита»

В январе 2024 года россияне увидят новую экранизацию легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но ничего хорошего от этого проекта зрители не ждут.

В Сети вовсю обсуждают трейлер ленты Михаила Локшина. Главную роль в ней сыграла известная актриса Юлия Снигирь. Вот только Анну Ковальчук, по мнению подавляющего большинства, ей все равно не переплюнуть. В 2005 году актриса блестяще сыграла Маргариту в сериале, снятом режиссером Владимиром Бортко. И новая картина, как полагают многие, не затмит это детище.

«Отношусь скептически. Для меня экранизация 2005 года всегда будет на первом месте», «После сериала 2005 года не факт, что эта экранизация станет популярной. Хоть и нравится Снигирь, для меня Маргарита — это Ковальчук», «Сериал 2005 года — это шедевр. Лучше пока никто не снял экранизацию по этому роману. Трейлер нового фильма больше блокбастер напоминает»,

— заблаговременно вынесли свой вердикт зрители.