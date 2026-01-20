Оповещения от Киноафиши
Сериал с Домогаровым и провокационным названием мог навсегда остаться на стриминге: спустя 3 года решились показать на Первом канале

20 января 2026 20:03
Долгожданная новинка в кавычках.

26 января на Первом канале наконец-то выйдет в телеэфир сериал, который смело можно назвать самым неожиданным гостем в сетке вещания за последнее время. «Капкан на судью» с Александром Домогаровым, чья цифровая премьера состоялась ещё в июле 2022 года на KION, добирался до широкого зрителя больше трёх лет.

Мрачный, тотально бескомпромиссный и провокационный проект в духе скандинавского нуара, который одним своим существованием бросает вызов самим представлениям о том, каким должно быть «телевизионное» кино.

Сюжет «Капкана на судью»

В центре сюжета — судья Нестеров, человек-крепость, которого невозможно ни купить, ни запугать. Но в свой юбилей он получает зловещую картину с намёком на убийство, а следом исчезает его дочь-подросток.

Расследование ведёт майор Забелин, чья внешность и хриплый голос — прямая отсылка к героям вроде Юэля Киннамана из «Убийства». Однако очень скоро выясняется, что похищение — лишь верхушка айсберга. Чтобы найти девочку, следователю придётся раскопать прошлое самого «непогрешимого» судьи, узнав давно похороненную тайна.

Отсылки на хиты

Почему же этот детектив, снятый с отсылками к «Мосту» и «Настоящему детективу», так долго не решались выпустить в эфир? Причина не в шокирующем насилии или прямых провокациях. Всё дело в провокационном сюжете о судьбах и мрачной атмосфере, которую мало кто рискнет показать в прайм-тайм.

Это глубоко пессимистичное, почти клаустрофобичное кино, действие которого происходит в отчужденном приморском городке. Здесь нет чёткого деления на добро и зло, а главный герой-судья — далеко не праведник.

Отметим также, что сериал сознательно избегает телевизионной динамики, его сила — в медленном, давящем нагнетании атмосферы, в намёках и циничных диалогах, которые обнажают пороки судебной системы. Для платформенного просмотра, требующего погружения, он стал культовой находкой. Но на ТВ не решались к показу больше трех лет.

Фото: Кадр из сериала «Капкан на судью», фото предоставлены пресс-службой Первого канала
Игорь Мустафин
