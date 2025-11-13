Сериал с Безруковым и детектив-фэнтези в духе Гая Ричи: эти две российские экранизации получили приз как самые ожидаемые — обе выходят в 2026 году

Фестиваль «Читка 4.0» подвел итоги и подсветил самые ожидаемые экранизации 2026 года. В кино-категории победил фильм «Левша», а среди сериалов — научно-фантастический проект «Трудно быть богом».

Эти две работы и так были в списке ожиданий у тысяч поклонников, но теперь о них говорят как о ключевых премьерах ближайшего времени.

«Левша»

Не пересказ Лескова, а полноценное переосмысление. Создатели честно предупреждают: никакого подковывания блох. Это детектив-фэнтези в альтернативном Петербурге конца XIX века, с политическими играми, секретами и героем, которому придется выбирать между службой и собственными чувствами.

История начинается с того, что в императорском дворце находят странную механическую блоху. Разобраться с находкой поручают офицеру Петру Огареву, желающему доказать преданность Александру III. Чтобы понять, откуда взялась блоха-жучок, он обращается к тульскому мастеру Левше. Дальше: погоня за истиной, а на кону судьба империи.

Режиссер Владимир Беседин описывает фильм как родственного братца «Шерлока Холмса» Гая Ричи, но в русском историческом антураже. Судя по тому, что 70 тысяч человек уже добавили картину в «Буду смотреть», экранизацию и правда ждут. В ролях значатся Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова и Ян Цапник. Премьера назначена на 22 января 2026 года.

«Трудно быть богом»

Стругацких экранируют часто, но редко кто решается на масштаб: планета Арканар, застрявшая в средневековой жестокости, ученые-наблюдатели с Земли, и один из них — Антон, скрывающийся под именем дона Руматы Эсторского.

В версии 2026 года у героя появится личная драма: он летит в Арканар не только по заданию Института, но и в поисках пропавшего отца. Местные интриги затягивают Румату настолько, что под угрозой оказывается не только он, но и вся миссия землян.

Сценаристом сериала назначили Андрея Золотарева («Слово пацана», «Сто лет тому вперед»), а режиссером — Дмитрия Тюрина («Триггер», второй сезон «Эпидемии»). Главную роль исполняет сербский актер Александар Радойичич. Компания у него тоже серьезная: Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Федор Лавров и Никита Кологривый.

Премьеру восьмисерийной драмы ждут в 2026 году, и вполне возможно, что это будет одна из самых обсуждаемых российских фантастических адаптаций за последние годы.

