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Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

Проверено редакцией
Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

До финала оставалось больше сотни серий.

В 90-е латиноамериканские сериалы собирали у телеэкранов всю страну — от школьников до бабушек. «Богатые тоже плачут», «Дикая роза» были настоящими хитами, их обсуждали на работе, в очередях и в школах. Но к нулевым отношение изменилось: мыло записали в развлечения для пенсионерок, поставили в дневные слоты и перестали воспринимать всерьез.

Поэтому, когда в 2012 году Первый канал взял в эфир бразильскую новеллу «Проспект Бразилии», многие удивились. А потом расстроились.

Сериал в родной Бразилии стал настоящим событием. 179 серий, захватывающий сюжет про девочку Риту, которая теряет семью и годами вынашивает план мести, живя под чужим именем. Главные роли исполнили Дебора Фалабелла, Мурилу Бенисиу и Адриана Эстевес — последнюю на родине всерьез называют бразильской Мерил Стрип.

Жаль, что "Оскар" за сериалы еще не научились давать. Ибо Адриана Эстевес своей фантастической работой в "Проспекте" заслужила его наверняка, — пишут зрители на Кинопоиске.

Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

Ее героиня Карминья, одна из самых ярких злодеек в истории теледраматургии, покорила даже президента страны Дилму Русеф. На IMDb у «Проспекта» до сих пор 8,4 балла — цифра, о которой многие современные хиты могут только мечтать.

В Россию новеллу привезли с надеждой на успех, поставили в дневной эфир, хотя в Бразилии она шла прайм-тайм. Зрители, которые могли бы смотреть, либо работали, либо просто не знали о показе. Другие просто нашли сериал в интернете.

Телевизионщики посмотрели на рейтинги (которые не учитывали онлайн-просмотры) и решили, что проект провалился. После 50 серий показ свернули, сославшись на отсутствие интереса у аудитории.

Интерес был. Просто его измеряли не теми приборами. Обидно, что блистательная Адриана Эстевес не получила той зрительской любви, которую заслужила. Но те, кто все же добрался до финала, до сих пор вспоминают «Проспект Бразилии» как один из главных латиноамериканских сериалов десятилетия.

Ранее мы писали: Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

Фото: Кадры из сериала «Проспект Бразилии»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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