Сериал разрушил жизнь той самой Скарлетт: муж не простил ей «любовника»

Новую Скарлетт для одноименной телеэпопеи 1994 года нашли не сразу. Отчаявшись обрести хоть сколько-нибудь похожую на Вивьен Ли из «Унесенных ветром» актрису, продюсеры решились на парный кастинг. Так в экранизации романа Александры Рипли появились Тимоти Далтон и Джоан Уэлли. Если бы она знала, что повторит судьбу своей героини, то вряд ли бы согласилась на съемки.

Британская актриса к тому моменту уже пять лет была замужем за партнером по съемкам в фильме «Убей меня снова» Вэлом Килмером. Супруги воспитывали двоих детей и жили душа в душу — до момента начала ее работы над сериалом.

Откровенные сцены, поцелуи и страсть — сыграть такое невозможно, а можно только проживать по-настоящему. Тем более с Далтоном, который имел репутацию сердцееда и множество привлекательных экранных образов, будь то Джеймс Бонд или мистер Рочестер. Так думал супруг Уэлли. Но приступы ревности усиливались слухами в прессе, которые раздували «пикантные подробности» из нюансов съемочного процесса.

Как ни убеждала Джоан своего мужа, что любит только его, а с Далтоном их связывает лишь работа, Килмер не верил. Он продолжал изводить свою Скарлетт, угрожал забрать детей. Со скандалами и сценами ревности Уэлли мирилась четыре года, но в итоге развелась. И больше замуж не вышла. Так, живая Скарлетт повторила судьбу экранной, пережив боль расставания с любимым, но тяжелым человеком.