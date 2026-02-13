Оповещения от Киноафиши
Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»

Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»

13 февраля 2026 12:48
Эти проекты крутятся в салонах и кабинетах на дому.

Эти проекты крутятся в салонах и кабинетах на дому.

Пока зрители «Кинопоиска» штампуют просмотры «Иллюзии обмана 3» и ждут новых серий «Майора Грома», в сериальном топе случилась настоящая сенсация. Знаменитых «Трёх котов» и вездесущую «Машу и медведя» обогнал… «Мистер Ноготь».

Да-да, комедия СТС о заводчанине, который в кризис среднего возраста осваивает профессию маникюрщика. Рейтинг 7,9 и тёплые отзывы зрителей подтверждают: абсурдная завязка выстрелила. Решили узнать, а что помимо новинки смотрят сами мастера ногтевых сервисов.

Каждый мастер маникюра знает: найти идеальный фон для работы — та ещё задача. Чтобы клиентка не скучала, но и не отвлекала от процесса. Телевизор или монитор в салоне давно стали не роскошью, а необходимостью.

Как отмечают работники бьюти-сферы в комментария паблика «Злой мастер маникюра», абсолютный лидер прошлых лет — тревел-шоу «Орёл и решка». Однако сейчас многие мастера от него устали, передача изучена наизусть, новые выпуски уже не радуют. В противовес путешественникам набирает популярность телеканал ТВ3. Как ни странно, мистические сериалы вроде «Слепой» или «Гадалки» вызывают у клиенток настоящий ажиотаж.

Есть и те, кто предпочитает проверенную классику: «Дьявол носит „Прада“», «Стажёр», «Прислуга», «Форрест Гамп» и «Великий Гэтсби». К ней присоединяются поклонники «Секса в большом городе» и «Отчаянных домохозяек». Последние просят включить сами посетительницы, как и «Давай поженимся!» или «Дом-2».

YouTube, «Уральские пельмени» и даже старые выпуски «Модного приговора» — всё идёт в ход. Некоторые специалисты принципиально отдают пульт в руки гостьи. Другие же вовсе убирают телевизор из кабинета, оставляя лишь музыку. Но большинству без разницы, под что пилить. Главное — комфорт клиента.

Фото: Кадр из сериала «Мистер ноготь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
