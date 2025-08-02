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Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

2 августа 2025 21:01
Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

По сюжету действие происходит в Москве, но на экране мелькает не только столица.

Хотя по сюжету «Мастера и Маргариты» действие разворачивается в Москве 1930-х, большую часть сцен в сериале Владимира Бортко снимали в Санкт-Петербурге. Причина проста: в Петербурге лучше сохранилась архитектура нужной эпохи — без современных вывесок, пластиковых окон и новоделов, которые мешали бы воссоздать атмосферу романа.

Одной из ключевых локаций стала улица Репина — именно она «сыграла» Тверскую, где Мастер впервые встречает Маргариту. В книге это происходит у продуктового магазина, в сериале — рядом с мощёной булыжником улицей, которая сохранила облик Москвы 30-х лучше, чем сама Москва.

Кроме того, снимали на Московской площади, улице Таврической и в Российской национальной библиотеке.

Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

Несколько эпизодов всё же сняли в Москве — например, панорамы столицы и виды Патриарших прудов. Также были задействованы такие здания, как Российская государственная библиотека, МГУ, а также дом Палибина в Хамовниках.

Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

А вот сцены, связанные с Иешуа и Понтием Пилатом, снимались в Крыму — в том числе на территории Судакской крепости, чьи мощные каменные стены и суровые пейзажи отлично подошли для воссоздания древнего Ершалаима.

Именно крымские ландшафты добавили библейской линии в сериале нужной монументальности и ощущения вне времени.

Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

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Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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