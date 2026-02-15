Оповещения от Киноафиши
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг

Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг

15 февраля 2026 07:58
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг

Самый высокооцененный проект артиста. 

Есть сериалы, которые просто заполняют вечер. А есть те, после которых хочется остановиться и выдохнуть. «Крёстный» — как раз такой. Восемь серий 2014 года, рейтинг на Кинопоиске 8,5, место в топ-250.

В центре сюжета — Илья Алехин (Сергей Пускепалис), бывший военный врач, акушер с тысячью спасённых жизней за плечами. История крутится вокруг двух линий, первая — Косово, конец девяностых. Воспоминания Алехина о войне, где он был единственным врачом, готовым помогать всем подряд: сербам, албанцам, русским — без разбора национальности.

Пока вокруг стреляют и делят территорию, он принимает роды у женщин, которым больше не к кому идти. И становится крёстным отцом для сотен детей по обе стороны конфликта.

Вторая линия — наши дни. Амбициозные коллеги Алехина затевают научно-медицинский эксперимент: хотят помочь родиться ребёнку женщины, лежащей в коме. Нобелевская премия, деньги, слава — им нужно всё это. Алехину — нет. Ему важен только тот, кто ещё не появился на свет. Он соглашается участвовать, потому что не может бросить того, кто нуждается в помощи.

В основе сценария — реальная история. Прототипом Алехина стал врач-миротворец, который служил в Приштине, принимал роды у сербских беженок, а позже работал в питерском перинатальном центре. Снимали военные сцены в Македонии: в Косово российскую съёмочную группу не пустили.

Согласно рейтингам это лучшая роль Сергея Пускепалиса. Его Алехин простой мужик, который посреди ада не делит людей на своих и чужих. Сериал не идеален. Детективная линия в настоящем времени местами провисает, политические акценты кажутся слишком прямыми. Но это тот случай, когда за шероховатости прощаешь всё, потому что актер справляется на все 100%.

Фото: Кадр из сериала «Крестный»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
