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Серьги и лихо закрученные усы: такого товарища Саахова вы не забудете (фото)

14 декабря 2022 12:30
Серьги и лихо закрученные усы: такого товарища Саахова вы не забудете (фото)

Узнать в этом гриме невозможно.

Великий артист Владимир Этуш знаком большинству зрителей как герой гайдаевских комедий. Его Саахов придал особый колорит «Кавказской пленнице», а обворованный Шпак из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стал своеобразным символом советского человека.

Сегодня почти никто и не вспомнит, как актер выглядел на заре своей карьеры. Кинодебют Этуша состоялся в исторической картине «Адмирал Ушаков», когда 30-летний артист сыграл Сеида-Али — алжирского флотоводца. Актер получил приглашение на эту роль благодаря своей экзотической внешности. Для пущей убедительности ему приделали рыжую бороду, накрутили усы и надели серьгу. В этом образе артист совершенно не похож на себя, хотя во всех остальных картинах он всегда узнаваем.

Серьги и лихо закрученные усы: такого товарища Саахова вы не забудете (фото)

Несмотря на то, что это был его первый киноопыт, Этуш справился как настоящий профессионал. Он настолько гармонично сыграл Сеида-Али, что потом режиссеры давали ему яркие характерные роли персонажей с южным или восточным колоритом. И каждый раз Этуш блестяще с ними справлялся.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Адмирал Ушаков», 1953
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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