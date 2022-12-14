Серьги и лихо закрученные усы: такого товарища Саахова вы не забудете (фото)

Великий артист Владимир Этуш знаком большинству зрителей как герой гайдаевских комедий. Его Саахов придал особый колорит «Кавказской пленнице», а обворованный Шпак из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стал своеобразным символом советского человека.

Сегодня почти никто и не вспомнит, как актер выглядел на заре своей карьеры. Кинодебют Этуша состоялся в исторической картине «Адмирал Ушаков», когда 30-летний артист сыграл Сеида-Али — алжирского флотоводца. Актер получил приглашение на эту роль благодаря своей экзотической внешности. Для пущей убедительности ему приделали рыжую бороду, накрутили усы и надели серьгу. В этом образе артист совершенно не похож на себя, хотя во всех остальных картинах он всегда узнаваем.

Несмотря на то, что это был его первый киноопыт, Этуш справился как настоящий профессионал. Он настолько гармонично сыграл Сеида-Али, что потом режиссеры давали ему яркие характерные роли персонажей с южным или восточным колоритом. И каждый раз Этуш блестяще с ними справлялся.