Сергея Зверева вывели на чистую воду: количество его жен впечатлит любого

Ходило много слухов по поводу «нетрадиционной» ориентации шоумена Сергея Зверева. Однако стилист все сплетни отрицает. В своей биографии Зверев указывал, что был женат аж четыре раза.

Первый брак звездный стилист заключил с племянницей госслужащего Еленой. В тот период Зверев без выходных работал в салоне красоты. Супруга не выдержала его вечного отсутствия и подала на развод. О деталях жизни Зверева с тремя другими женами ничего не известно.

Помимо этого, в прессе писали о предполагаемых романах Сергея Зверева с Сашей Project, Юлианной Лукашевой из «Блестящих», Ириной Билык и даже с Натальей Ветлицкой. Однако достоверно неизвестно, насколько правдивы эти слухи.