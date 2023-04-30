Сергея Бодрова подозревают в инсценировке собственной гибели: и вот почему

Жизнь Сергея Бодрова трагически оборвалась в 2002 году. Актер и режиссер снимал свою вторую картину под названием «Связной» в Северной Осетии. Во время съемок произошел сход ледника Колка, который унес жизни многих людей. Среди погибших числится и Бодров. Однако есть мнение, что актер инсценировал свою смерть. Разговоры об этом ведутся уже 20 лет.

Такой версии придерживаются в первую очередь экстрасенсы. Так, медиум Аделина Караева уверяет, что «видит» Сергея живым — он находится в пещере. Также она считает, что спаслись и другие члены съемочной группы. По словам Караевой, она чувствует энергетику Бодрова и еще нескольких человек.

Версию об инсценировке актером собственной смерти поддерживают не только экстрасенсы. Жители горных поселков тоже не исключают, что звезда фильма «Брат» жив. Они считают, что Сергей мог адаптироваться к жизни в экстремальных условиях и научился добывать себе еду.

Возникает вопрос: для чего Бодров, который находился на пике популярности, инсценировал свою гибель? Есть предположение, что так артист хотел скрыться от мафии. Якобы он связался с бандитами, набрал у них кредитов, а вернуть деньги не смог. Лучшее, что придумал Бодров, — это имитация собственной гибели. Но это лишь одна из сотен невероятных версий.