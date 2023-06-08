Сергей Зверев чуть не женился на известной певице: она была секс-символом 90-х

Сергей Зверев известен большинству россиян своими эпатажными образами и манерой разговаривать. Из-за этих характерных повадок многие упрекают стилиста в излишней женственности. Однако мало кто знает, что «женственный» имиджмейкер только официально был женат четыре раза.

А еще Зверев служил в армии, стал отцом, правда, всего один раз. А свободное время посвящает не тусовкам и вечеринкам, а акциям по спасению и сохранению Байкала. Об этой стороне жизни стилиста известно еще меньшему количеству людей.

Но вот о чем действительно не в курсе даже преданные поклонники звезды, так это о его бурном романе с секс-символом 90-х. Поговаривают, что Зверев долго состоял в романтических отношениях с Натальей Ветлицкой.

Влюбленные даже собирались пойти под венец, но помешала карьера, в пользу которой оба сделали выбор. Так что пятый, и возможно самый счастливый, брак стилиста формально сгубила его любимая работа.