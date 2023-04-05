Сергей Жуков обнародовал фото «тайной» дочери: у фанатов глаза на лоб полезли

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ошарашил подписчиков радостной новостью. Музыкант поздравил в соцсетях свою «тайную» старшую дочь с 22-летием. Оказалось, что поклонники даже не знали о ее существовании.

Александра родилась в первом браке Сергея с Еленой Добындо. Экс-супруга певца является дочерью бывшего президента «АвтоВАЗа». Александра уже много лет живет в Чикаго. Девять лет назад Жуков приезжал на гастроли в США, где выступал на сцене вместе со старшей дочкой. Девушка не пошла по стопам отца, а выбрала работу психолога. Ее подопечные — дети с особенностями в развитии.

Пост Жукова с поздравлением вызвал бурную реакцию в Сети. Подписчики отметили, что девушка поразительно похожа на звездного отца. Также фанаты не скрыли своего удивления, ведь они были уверены, что у артиста всего трое детей от второй супруги Регины Бурд. Вот что написали фолловеры: