Сергей из «Пиратов ХХ века» метался между двух жен: не поверите, кого он выбрал (фото)

Советский боевик «Пираты ХХ века» сделал Николая Еременко-младшего главным секс-символом СССР. Судьбоносная роль Сергея круто изменила его карьеру и личную жизнь.

Поклонницы заваливали кумира мешками писем, что очень льстило красавцу-актеру. Но Еременко не мог позволить себе вольностей, ведь он был женат. Его супругой стала Вера Титова, с которой Николай познакомился во время учебы во ВГИКе. Вместе они прожили 25 лет и воспитали дочь Ольгу, но позднее выяснилось, что их брак не был таким безоблачным.

Оказалось, что долгие годы Еременко разрывался между двумя семьями. «Параллельной женой» артиста стала переводчица Татьяна Масленникова. Она тоже родила от Николая дочь, которую назвали Татьяной в честь матери.

Обе женщины ждали, когда же Еременко сделает свой окончательный выбор. Но в итоге он ушел совсем к другой пассии — к молодой и очаровательной актрисе Людмиле, с которой он снимался в картине «Сын за отца». Именно ее артист называл той единственной и хотел взять в жены. Однако Николай скоропостижно скончался в 52 года. После смерти Николая Людмила взяла его фамилию и стала Еременко.