Сергей из «Пиратов ХХ века» играл в «Бригаде»: спорим, вы его не признали (фото)

Николай Еременко-младший прославился десятками яркий ролей в кино, а одним из самых запоминающихся появлений на экране для него стал фильм «Пираты ХХ века». Миллионы поклонников с восторгом наблюдали за всеми его проектами, но далеко не все знают, какой стала последняя роль артиста.

Как оказалось, Еременко-младший принял участие в сериале «Бригада». В легендарной криминальной драме он исполнил роль Юрия Холмогорова, отца Космоса, и появился в пяти эпизодах.

Прославленного артиста в сериале не узнают даже самые преданные фанаты. Дело в том, что в последние годы жизни он очень изменился: избавился от вьющихся волос и страдал от лишнего веса. В итоге его появление в проекте осталось не замеченным для многих поклонников.

Скончался прославленный артист весной 2001 года еще до официального окончания съемок сериала. Премьера же состоялась уже после его смерти.