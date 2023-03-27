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Сергей из «Пиратов ХХ века» играл в «Бригаде»: спорим, вы его не признали (фото)

27 марта 2023 17:30
Сергей из «Пиратов ХХ века» играл в «Бригаде»: спорим, вы его не признали (фото)

В последние годы жизни артист заметно изменился.

Николай Еременко-младший прославился десятками яркий ролей в кино, а одним из самых запоминающихся появлений на экране для него стал фильм «Пираты ХХ века». Миллионы поклонников с восторгом наблюдали за всеми его проектами, но далеко не все знают, какой стала последняя роль артиста.

Как оказалось, Еременко-младший принял участие в сериале «Бригада». В легендарной криминальной драме он исполнил роль Юрия Холмогорова, отца Космоса, и появился в пяти эпизодах.

Сергей из «Пиратов ХХ века» играл в «Бригаде»: спорим, вы его не признали (фото)

Прославленного артиста в сериале не узнают даже самые преданные фанаты. Дело в том, что в последние годы жизни он очень изменился: избавился от вьющихся волос и страдал от лишнего веса. В итоге его появление в проекте осталось не замеченным для многих поклонников.

Скончался прославленный артист весной 2001 года еще до официального окончания съемок сериала. Премьера же состоялась уже после его смерти.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Бригада»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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