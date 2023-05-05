Серьезный недуг не сломил: как сейчас выглядит чудом выживший сын Батурина

Юрий Батурин и его супруга Ирина долгие годы мечтали о ребенке. Когда возлюбленная артиста, наконец, забеременела, он был на седьмом небе от счастья. Тогда актер еще не знал, какие страшные испытания ждут его семью.

Наследник знаменитости появился на свет раньше положенного срока. Врачи обнаружили у мальчика множество разных патологий — он находился на волоске от смерти и первые полгода своей жизни оставался в больнице. Родители назвали долгожданного малыша Богданом и молились только об одном: чтобы он их не покинул.

Тем временем врачи не спешили с положительными прогнозами. Лишь когда кроха отпраздновал свой четвертый день рождения, они смогли признать, что серьезный недуг не сломил маленького пациента и он сможет вести полноценную жизнь.

Сегодня чудом выживший Богдан ничем не отличается от других детей — он ходит в школу, занимается спортом и радует близких своими успехами. В январе этого года «вымоленному» сыну Батурина исполнилось уже 10 лет.