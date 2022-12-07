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Серьезный брутал: какой мужчина осчастливил Глафиру Тарханову (фото)

7 декабря 2022 15:15
Серьезный брутал: какой мужчина осчастливил Глафиру Тарханову (фото)

За таким, как за каменной стеной.

 

Глафира Тарханова прославилась благодаря сериалам «Громовы», «Чужие крылья», «Берега моей мечты» и «Измены». Живую и искреннюю актрису полюбили миллионы зрителей. Состоялась Тарханова не только в профессии, но и в личной жизни.

Избранником артистки стал актер и каскадер Алексей Фаддеев, известный по фильму «Скиф».

Будущие супруги познакомились в 2005 году на съемках картины «Хроники ада». Всего через три месяца после знакомства Алексей сделал предложение Глафире. И актриса не могла устроить перед ухаживаниями такого брутального красавца. С тех пор они вместе. У пары уже четверо сыновей – Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

Серьезный брутал: какой мужчина осчастливил Глафиру Тарханову (фото)
Фото: кадр из сериала "Страна 03" (2012), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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