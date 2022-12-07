Серьезный брутал: какой мужчина осчастливил Глафиру Тарханову (фото)

За таким, как за каменной стеной.

Глафира Тарханова прославилась благодаря сериалам «Громовы», «Чужие крылья», «Берега моей мечты» и «Измены». Живую и искреннюю актрису полюбили миллионы зрителей. Состоялась Тарханова не только в профессии, но и в личной жизни.

Избранником артистки стал актер и каскадер Алексей Фаддеев, известный по фильму «Скиф».

Будущие супруги познакомились в 2005 году на съемках картины «Хроники ада». Всего через три месяца после знакомства Алексей сделал предложение Глафире. И актриса не могла устроить перед ухаживаниями такого брутального красавца. С тех пор они вместе. У пары уже четверо сыновей – Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.