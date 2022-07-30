«Серьезные финансовые махинации»: ошибка дорого стоила Хабенскому

Репутация Константина Хабенского как лица благотворительного фонда для детей стоит очень дорого, и однажды она едва не оказалась под угрозой. Произошло это, как ни парадоксально, из-за его доброго отношения.

В разговоре с журналистами актер поделился, что негативно относится к фотографиям с поклонниками. Во-первых, лишь один из десяти желающих запечатлеть себя со звездой проявляет элементарную вежливость, а, во-вторых, среди них нередко попадаются люди нечистые на руку.

«Они использовали фотографии в личных целях, и мне потом звонили и спрашивали с меня. Там были какие-то серьезные финансовые махинации», — признался Хабенский изданию «7Дней ».

После этого неприятного опыта, который мог загубить его репутацию, артист зарекся повторять свою ошибку и подпускать фанатов слишком близко. Он также напомнил всем просящим о фото, что, пока они пытаются поймать удачный ракурс, он теряет свое время.