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«Серьезные финансовые махинации»: ошибка дорого стоила Хабенскому

30 июля 2022 16:07
«Серьезные финансовые махинации»: ошибка дорого стоила Хабенскому

Актер поделился неприятным опытом.

Репутация Константина Хабенского как лица благотворительного фонда для детей стоит очень дорого, и однажды она едва не оказалась под угрозой. Произошло это, как ни парадоксально, из-за его доброго отношения.

В разговоре с журналистами актер поделился, что негативно относится к фотографиям с поклонниками. Во-первых, лишь один из десяти желающих запечатлеть себя со звездой проявляет элементарную вежливость, а, во-вторых, среди них нередко попадаются люди нечистые на руку.

«Они использовали фотографии в личных целях, и мне потом звонили и спрашивали с меня. Там были какие-то серьезные финансовые махинации», — признался Хабенский изданию «7Дней».

После этого неприятного опыта, который мог загубить его репутацию, артист зарекся повторять свою ошибку и подпускать фанатов слишком близко. Он также напомнил всем просящим о фото, что, пока они пытаются поймать удачный ракурс, он теряет свое время.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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