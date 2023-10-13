Серьезное преступление: раскрыты причины внезапного ареста Гобозова из «Дома-2»

На днях стало известно об аресте бывшего участника шоу «Дом-2» Александра Гобозова. Поклонников это ситуация сильно обеспокоила, но ни сам участник телепроекта, ни его супруга не давали комментариев. Правду раскрыл адвокат молодого человека Магамед Исмаилов.

По словам юриста, сейчас Александр находится под домашним арестом и не может общаться ни с кем, кроме жены и самого адвоката. Изданию «СтарХит» стало известно, что Гобозова обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору или с использованием оружия. Исмаилов подтвердил, что на звезду «Дома-2» подали заявление в следственные органы Пятигорска.

Вину Александр категорически отрицает. По словам адвоката, никаких преступлений Гобозов не совершал. Подробности дела юрист не раскрыл, ссылаясь на тайну следствия. До суда участник телестройки будет находиться дома и не сможет контактировать с другими людьми.