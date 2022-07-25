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Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой

25 июля 2022 12:55
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой

Актриса обратилась с травмами и переломами сразу в несколько больниц.

Информация о состоянии Инны Чуриковой обрастает все новыми подробностями. Напомним, на прошлой неделе появились новости об экстренной госпитализации звезды. Сообщалось, что у нее зафиксированы тяжелые травмы и переломы, из-за которых ей сложно дышать. Медики предположили, что актриса неудачно упала.

Вскоре 78-летнюю Чурикову выписали из Боткинской больницы. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер уверял, что обращение актрисы к врачам вызвано обычной профилактикой и слухи о реанимации беспочвенны. Но, судя по всему, все куда серьезнее, чем казалось ранее.

Как удалось узнать Telegram-каналу Mash, до обращения в больницу Чурикова лежала с похожими травмами в другой клинике. Спустя несколько дней после выписки актрисе потребовалась новая госпитализация. Источники говорят о том, что возрастная артистка страдает от нарушений в кровообращении головного мозга, которые и приводят к частым падениям. Поэтому Чурикова не успевает восстанавливаться после старых переломов, когда уже возникают новые.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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