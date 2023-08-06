«Серьезная потеря»: в «Ленкоме» места себе не находят из-за неожиданных вестей

Последние годы имя Людмилы Поргиной связано с многочисленными скандалами. Она регулярно вступает в конфликты с директором «Ленкома» Марком Варшавером, а не так давно призналась, что собирается уволиться из труппы.

По словам знаменитой артистки, руководство сцены не дает ей реализоваться. Она не получает роли, поэтому не видит себя в «Ленкоме» и готова написать заявление об уходе.

Однако Варшавер не верит в громкие заявления вдовы Николая Караченцова. Он не думает, что артистка решится на этот шаг, и иронизирует по поводу ее слов.

«Будет тяжело расстаться. Для театра это будет серьезная потеря», — смеется Варшавер в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам собеседника издания, таким образом Поргина привлекает к себе внимание. Якобы она регулярно пугает, что уволится, но никогда не приносит заявление.