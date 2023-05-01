Серебряков заставил народ биться в истерике: что учудил актер на этот раз

Алексей Серебряков не знает отбоя от режиссеров. Проекты с его участием выходят на экраны один за другим. Среди недавних премьер и фильм «Бешенство», в котором у звезды главная роль.

Наверняка режиссер Дмитрий Дьяченко рассчитывал на то, что имя Серебрякова вызовет повышенный интерес к его проекту. Но результат оказался прямо противоположным. Зрители открыто говорят, что не желают в очередной раз «любоваться» на народного артиста, который им изрядно надоел.

Актер заставил народ биться в истерике, поскольку совсем запустил себя. В свои 58 лет он, по мнению подавляющего большинства, выглядит лет на 20 старше. В Сети недоумевают, почему, будучи звездой отечественного кинематографа, Серебряков совершенно не заботится о том, как выглядит в глазах зрителей. В результате поклонников у него становится все меньше, а хейтеров все больше.