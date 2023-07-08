Серебряков на ее фоне красавец и сердцеед: в Сеть угодило редкое фото жены актера

Алексей Серебряков — одна из самых обсуждаемых персон в отечественном кинематографе. В прошлом году артист вернулся в Россию спустя годы жизни за границей. С собой он привез жену Марию и детей.

Актер не прячет близких от журналистов, однако супруга и наследники Серебрякова предпочитают вести закрытый образ жизни. Лишь изредка они сопровождают знаменитого главу семейства на светских мероприятиях. В один из таких выходов в свет фотографы подловили жену знаменитости, а также его приемного сына Данилу.

Впоследствии получившиеся снимки угодили в Сеть. Многие были поражены, увидев редкое фото избранницы Серебрякова. Мария не стала прихорашиваться перед тем, как показаться широкой общественности — она отказалась от макияжа и выбрала скромный наряд.

На фоне сына-сердцееда и красавца-мужа Мария казалась потрепанной жизнью старушкой. Впрочем, главное, что внешность 59-летней женщины устраивает ее супруга. Муж и жена не разлей вода вот уже более 30 лет, чем немало восхищают многих россиян.