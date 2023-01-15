Сердцу не прикажешь: эти знаки Зодиака любят лишь раз в жизни

Любовь - одно из самых загадочных чувств на земле. Кто-то стремится перепробовать все конфеты в коробке, то есть испытать всю гамму эмоций, меняя партнеров как перчатки. А кому-то, напротив, хотелось бы прожить всю жизнь рядом с одним человеком и дарить нежность, заботу и внимание исключительно ему. Последних называют однолюбами и порой посмеиваются над ними: мол, неужели все еще веришь в сказки о любви до гроба? Не пора спуститься с небес на землю? Однако такие люди не только верят в сказочное “жили они долго и счастливо”, но и на собственном примере доказывают - это вполне реально. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются самые надежные и преданные партнеры.

Овен

Представители огненного знака - настоящие ревнивцы и собственники. По-настоящему полюбив, они будут беречь свою вторую половинку как зеницу ока. А если кто-то посмеет позариться на нее - топнут копытцем так, что мало не покажется. Со стороны Овен не кажется однолюбом, однако на самом деле это очень надежный и верный знак.

Его уроженцы сделают все, чтобы любимый человек захотел провести с ними всю свою жизнь.

Близнецы

Близнецы - ветреный знак, это факт. Однако их перебежки от одного объекта страсти к другому заканчиваются, когда они встречают на своем пути настоящее чувство. Стоит представителям воздушного знака упасть в глаза того самого, единственного человека - и все, они остаются преданными ему до конца своих дней.

Близнецы горы свернут, лишь бы их вторая половинка была довольна и разделила их планы на долгую и счастливую семейную жизнь.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, известны своей сентиментальностью. Они грезят о любви с первого взгляда - и на всю жизнь, в горе и радости. При этом, встретив того, кого захотят видеть в качестве постоянного спутника, они вряд ли сделают первый шаг. Будут посылать намеки и многозначительные взгляды до тех пор, пока человек сам обо всем не догадается. А если отношений с ним так и не случится, Рак скорее останется в одиночестве, чем без великой любви вступит с кем-то в брак.

Весы

Уроженцы воздушного знака также трепетно относятся к романтическим отношениям. Они находятся в поисках того, кто сможет разделить их любовь к прекрасному, того, с кем можно будет осуществить в реальность самые смелые и безумные мечты.