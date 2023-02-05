Сердцееду из «Скорой помощи» 51 год: теперь при виде него оторопь берет (фото)

Кто не помнит знойного красавчика из «Скорой помощи», который за 11 сезонов проделал путь от зеленого студента до специалиста-профессионала? Сегодня исполнитель роли Джона Картера серьезно сдал позиции.

Мегапопулярный сериал о самоотверженных сотрудниках больницы в Чикаго получил 23 премии «Эмми». С каждым сезоном любовь зрителей все росла, а поклонников у главных героев, в том числе у Ноа Уайли, становилось все больше.

Телеканал NBC не жалел денег на выпуск новых эпизодов, в конце 90-х каждая новая серия стоила до 13 миллионов долларов.

Уайли решил уйти из проекта, хотя продюсеры предлагали ему продолжить работу. Актер мотивировал свой уход усталостью от долгоиграющей истории и желанием посвятить время семье.

Прошло без малого 20 лет, и сегодня карьера артиста не блещет достижениями. В личном блоге актера гораздо больше старых фото, что неудивительно. 51-летний Уайли заметно постарел, иногда отращивает бороду, чтобы скрыть второй подбородок, а множественные морщины вокруг глаз прячет за солнечными очками.