Сердцеедом не стать: сын Фантомаса российского кино растет его точной копией

Актер Антон Ескин знаком многим, хотя он обычно и остается на вторых ролях. Чаще всего он появляется на экране в амплуа криминальных персонажей, хотя отлично справляется и с комедийными ролями.

Нестандартная внешность артиста ценится режиссерами. Ескин страдает алопецией, у него нет бровей и ресниц, а черты лица достаточно специфические. Из-за этого Антона часто называют российским Фантомасом.

Несмотря на это, у актера немало поклонников, которые ценят его неординарную внешность и артистический талант. По мнению многих зрителей, Ескину по силам не только грубые бандиты, но и глубокие драматические персонажи.

Сам артист не комплексует по поводу своей внешности. В карьере она ему лишь помогает, в личной жизни у Антона тоже все отлично. Его супруга Екатерина не имеет отношения к творческим профессиям и не любит появляться на публике. А вот фото с сыном Романом актер часто делится в социальных сетях.

Подписчики отмечают, что мальчик с каждым годом становится все больше похож на знаменитого отца. Но, как и сам Ескин, мальчик не комплексует по поводу нестандартной внешности и выглядит абсолютно довольным жизнью.