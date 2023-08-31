Сердцеед с накачанным телом: брат Наоми Кэмпбелл способен вскружить голову любой

Наоми Кэмпбелл не одной в своей семье удалось выиграть в генетическую лотерею. У супермодели есть младший брат Ричард Блэквуд. С внешностью ему повезло ничуть не меньше, чем его красотке-сестре.

Эффектному мужчине 51 год, и недостатка в поклонницах он точно не испытывает. Сердцеед с накачанным телом способен вскружить голову любой. Под его снимками в социальных сетях подписчицы бьются в истерике, признаваясь в любви темнокожему мачо.

Красавчик не только обаятелен, но и талантлив. Когда-то родственник королевы подиумов пытался стать известным рэп-исполнителем. В нулевых один из его синглов попал в тройку лучших в Англии, но после этого сольная карьера музыканта сошла на нет.

Затем Ричард переключился на актерскую деятельность. И хоть режиссеры не обижают его приглашениями в свои проекты, больших успехов в мире кино Блэквуд пока еще не достиг. О личной жизни артиста известно не так уж много. Зимой 2001 года у него родился сын Кеон.