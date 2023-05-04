Сердцеед с карими глазами: сын Ангарской из Comedy Woman на редкость обаятельный

Надежда Ангарская впервые стала мамой в 2015 году. В браке с иорданцем Раедом Бани она родила сына Давида. Своего наследника артистка от поклонников не прячет. К тому же растет он очаровательным красавцем с бездонными карими глазами.

В социальных сетях звезды Comedy Woman есть снимки с Давидом. Осенью этого года мальчику исполнится восемь лет, но тот факт, что в будущем он станет тем еще сердцеедом, уже ни у кого не вызывает сомнений.

Добавим, что с отцом своего наследника Ангарская развелась в 2019 году. Знаменитость подчеркнула, что причиной разрыва стала ревность и агрессивное поведение со стороны Бани. В феврале этого года актриса вышла замуж во второй раз — за тренера Николая Федчука. В звездном семействе произошло радостное событие: 3 мая артистка сообщила, что родила второго сына.

Теперь у Давида есть младший брат, который, как надеются фанаты, тоже будет на редкость обаятельным.