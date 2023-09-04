Сердцеед из Франции: главной красавице из «6 кадров» повезло с мужем (фото)

Российское комедийное скетч-шоу «6 кадров» выходило на протяжении десяти лет до 2015 года. Оно объединяло шесть основных актеров и актрис, которые и разыгрывали юмористические сцены. С момента выхода последней серии прошло уже восемь лет, и жизнь участников шоу сложилась по-разному.

Так, главная красавица проекта, роковая брюнетка Ирина Медведева, изменилась до неузнаваемости. Она теперь стала яркой блондинкой, перед которой не устоял успешный бизнесмен из Франции. В 2018 году пара узаконила свои отношения. Причем не только перед людьми, но и перед Богом: влюбленные обвенчались в Москве.

Сейчас пара воспитывает общего сына, а актриса живет на две страны. Ведь карьера Ирины Медведевой продолжает развиваться в России. Так как актриса обладает выдающимися вокальными данными, она играет в мюзиклах и реализуется как певица, а также участвует в съемках фильмов и сериалов.