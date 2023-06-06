Сердцеед из «Бедной Насти» так растолстел, что его отказываются снимать в кино (фото)

Петр Красилов был шикарен в сериале «Бедная Настя». Образ сердцееда Михаила Репнина идеально подходил красавчику-актеру. После премьеры проекта он оказался на пике своей популярности. Но пришло время, когда карьера любимца миллионов медленно, но верно пошла на спад.

Дошло до того, что теперь Красилова наотрез отказываются снимать. Понять киношников можно. Переболев коронавирусом, актер набрал 30 килограммов, поэтому теперь его не узнать.

Артист никого не винит в том, что стал невостребованным в мире кино. Он признался, что все привыкли видеть его юным мальчиком, а не грузным тучным мужчиной. Красилов пытается похудеть, но пока вернуть былую форму не получается.

И все же без работы Петр не остался. Театральные режиссеры охотно сотрудничают со знаменитостью, поскольку лишний вес не сказался на его выдающемся актерском таланте.