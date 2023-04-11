Сердце в пятки ушло: сын Газманова перепугал народ внешним видом (фото)

Родион Газманов шокировал поклонников неожиданным перевоплощением. Знаменитый артист показал снимок, на котором предстал с полностью лысой головой, из-за чего многие решили, что артист серьезно болен.

В комментариях невнимательные фанаты начали обсуждать, что происходит с любимым музыкантом. Многие предположили, что Газманов проходит химиотерапию из-за онкологии, а другие были уверены, что он обгорел.

Ответ же скрывался на следующих снимках. Как оказалось, Газманов решил подшутить над подписчиками и поделился архивным кадром, сделанным во время подготовки к шоу «Точь-в-точь», где он изображал музыканта Seal.

Разобравшись в ситуации, неравнодушные поклонники оценили работу гримеров. Многие отметили, что никогда бы не узнали артиста, ведь он стал совершенно другим человеком, и похвалили Газманова за яркое выступление.