Сердце щемит: Меньшова скорбит по легенде советского кино

С каждым годом все чаще приходится прощаться с легендами советского кинематографа. Сложнее всего воспринимать подобные новости тем, чьи юные годы прошли еще в СССР. Поколению, выросшему на добрых советских фильмах, сложно терять кумиров детства. Своей печалью по этому поводу поделилась Юлия Меньшова.

Потеряв отца в 2021 году, актриса стала еще тяжелее воспринимать уход из жизни его коллег. Дочь Владимира Меньшова в своем Telegram-канале рассказала о смерти композитора Геннадия Гладкова, который подарил отечественному кино множество прекрасных песен. Его саундтреки звучат в «Человеке с бульвара Капуцинов», «Формуле любви», «Джентльменах удачи» и многих других картинах.

Геннадию Игоревичу было 87 лет. Телеведущая поделилась, что мелодии автора сопровождали ее всю жизнь, с самого детства: от первой любви до кризиса среднего возраста.