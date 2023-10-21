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Сердце щемит: Меньшова скорбит по легенде советского кино

21 октября 2023 12:45
Сердце щемит: Меньшова скорбит по легенде советского кино

Актриса поделилась своей болью от утраты.

С каждым годом все чаще приходится прощаться с легендами советского кинематографа. Сложнее всего воспринимать подобные новости тем, чьи юные годы прошли еще в СССР. Поколению, выросшему на добрых советских фильмах, сложно терять кумиров детства. Своей печалью по этому поводу поделилась Юлия Меньшова.

Потеряв отца в 2021 году, актриса стала еще тяжелее воспринимать уход из жизни его коллег. Дочь Владимира Меньшова в своем Telegram-канале рассказала о смерти композитора Геннадия Гладкова, который подарил отечественному кино множество прекрасных песен. Его саундтреки звучат в «Человеке с бульвара Капуцинов», «Формуле любви», «Джентльменах удачи» и многих других картинах.

Геннадию Игоревичу было 87 лет. Телеведущая поделилась, что мелодии автора сопровождали ее всю жизнь, с самого детства: от первой любви до кризиса среднего возраста.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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