Сердце рвется на части: Соседов заговорил о тяжелой болезни

Скандально известный музыкальный критик Сергей Соседов заговорил о смерти. Телеведущий поделился тем, что его больше всего беспокоит — это возможность оказаться в немощном состоянии из-за опасного заболевания.

Сергею уже исполнилось 55 лет, но раньше он на здоровье никогда не жаловался. Да и живущая с ним мама Антонина Петровна выглядит крепкой и бодрой для своих лет женщиной, то есть наследственность у знаменитости неплохая. Тем не менее журналиста терзает страх заболеть чем-то тяжелым и неизлечимым. Об этом он рассказал в интервью каналу FAMETIME TV.

Причина такой фобии вовсе не в возможности умереть: окончание жизни Соседов считает такой же неотъемлемой ее частью, как и начало. А вот беспомощное положение, в которое может попасть больной человек, кажется музыкальному критику самым страшным. К счастью, пока Сергей на какие-либо недуги не жалуется.