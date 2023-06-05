Сердце разведенного Никиты Ефремова снова несвободно: его выбор понравится не всем

Никита Ефремов не утаил от поклонников подробности личной жизни. Звезде приписывали роман с известной коллегой по цеху, который, кажется, наконец-то получил подтверждение.

Многие заметили, что все чаще экранной партнершей бывшего мужа Яны Гладких становится Ирина Старшенбаум. Причем на экране звезд связывают любовные отношения. Оказалось, это неспроста.

В реальной жизни актеры также питают друг к другу сильные чувства. Первой о них заговорила бывшая возлюбленная Александра Петрова. В день рождения Ефремова в соцсетях она публично призналась ему в любви. Артист не оставил такое послание без ответа и заметил, что тоже любит артистку.

Поклонники не знают, радоваться или плакать из-за того, что сердце разведенного Ефремова снова несвободно. Некоторым кажется, что Ирина совсем не подходит Никите. Вот только парочку мнение со стороны вряд ли волнует.