Сердце разрывается: вот какой стала пропавшая со сцены звезда 90-х Отиева

Мало кто из россиян в 90-е не слышал об Ирине Отиевой. Ее считали «золотым джазовым голосом» страны. Именно она пела за кадром в таких фильмах, как «Чародеи», «Вам и не снилось» и многих других. Она близко дружила с Ларисой Долиной, а за глаза Отиеву называли «второй Пугачевой». По слухам, Примадонне такое сравнение сильно не нравилось, поэтому она приложила все силы, чтобы соперница в «нулевые» попала в опалу.

Ирина пропала с экранов ТВ. Она впала в депрессию, личная жизнь у нее тоже не сложилась, несмотря на появление в 1996 году дочки Златы. Певица начала злоупотреблять горячительными напитками. В 2020 году ее пригласили в эфир одного телешоу. По словам Отиевой, ведущий Андрей Малахов обещал, что это будет ностальгический выпуск. На деле же артистку в студии осудили за тот образ жизни, какой она сейчас ведет. Поклонники с трудом узнали в 63-летней женщине любимую звезду, отметив, что пагубные привычки отразились на ее внешности.

Стресс от публичной критики только сильнее расстроил Отиеву. Она разочаровалась в телевидении и с тех пор отказывается принимать участие в любых проектах.