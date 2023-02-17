Сердце разрывается: как сейчас выглядит победитель «Голоса» Данил Плужников

Мальчик из Сочи поразил зрителей исполнением «Двух орлов», со сцены его уносил ведущий Дмитрий Нагиев. И дело не во всеобщем восхищении. У Данила сложное системное заболевание костей, из-за которого парню с ростом в 85 сантиметров крайне тяжело ходить.

Недуг не мешает ему реализовывать себя в музыке. Еще в музыкальной школе он освоил синтезатор, выступал с певицей Зарой, с Валерием Кипеловым на «Нашествии-2016», у Ольги Кормухиной на фестивале «Дорога добрых дел».

В 2019 году Плужников снял клип на собственную песню «Пилигрим», в котором снялся его наставник из «Голоса» Дима Билан. Певец стал больше, чем коллегой по цеху для Данила. Некоторое время назад он помог привлечь внимание к неисполненному на тот момент обещанию сочинских властей выделить Данилу квартиру (квартиру после резонанса Данил все-таки получил).

Недавно поклонники забеспокоились из-за того, что Данил не появлялся в публичном поле. Многие боялись ухудшений в его состоянии, но в конце прошлого года Данил сам успокоил не на шутку распереживавшихся фанатов, у которых «чуть не разорвалось сердце», выложив свежее фото и новую композицию своего сочинения. На этот раз в стилистике синтвейва.