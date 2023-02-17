Сердце разрывается: как сейчас выглядит победитель «Голоса» Данил Плужников
Непростая судьба мальчика, которого носил на руках Дмитрий Нагиев.
Мальчик из Сочи поразил зрителей исполнением «Двух орлов», со сцены его уносил ведущий Дмитрий Нагиев. И дело не во всеобщем восхищении. У Данила сложное системное заболевание костей, из-за которого парню с ростом в 85 сантиметров крайне тяжело ходить.
Недуг не мешает ему реализовывать себя в музыке. Еще в музыкальной школе он освоил синтезатор, выступал с певицей Зарой, с Валерием Кипеловым на «Нашествии-2016», у Ольги Кормухиной на фестивале «Дорога добрых дел».
В 2019 году Плужников снял клип на собственную песню «Пилигрим», в котором снялся его наставник из «Голоса» Дима Билан. Певец стал больше, чем коллегой по цеху для Данила. Некоторое время назад он помог привлечь внимание к неисполненному на тот момент обещанию сочинских властей выделить Данилу квартиру (квартиру после резонанса Данил все-таки получил).
Недавно поклонники забеспокоились из-за того, что Данил не появлялся в публичном поле. Многие боялись ухудшений в его состоянии, но в конце прошлого года Данил сам успокоил не на шутку распереживавшихся фанатов, у которых «чуть не разорвалось сердце», выложив свежее фото и новую композицию своего сочинения. На этот раз в стилистике синтвейва.