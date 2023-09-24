Сердце не выдержит: врачи признались, что семья Стриженовой сократится в любой момент

Екатерина Стриженова пережила большое потрясение. Ее семья чуть не лишилась одного из любимых домочадцев. Пока опасность миновала, но трагедия может произойти в любой момент. Об этом звезда рассказала своим подписчиками в социальных сетях.

«Мы пережили огромный стресс», — заявила ведущая.

По словам Екатерины, ее любимая домашняя питомица, белочка Коко, перенесла серьезную болезнь. У пушистой красавицы было подозрение на инсульт, она не вставала, отказывалась есть и пить. Стриженова пыталась покормить любимицу хотя бы виноградом.

Необычный домашний питомец появился у знаменитости случайно. Бельчонок упал с дерева во дворе дома. Ведущая выходила его и оставила жить у себя в специальном домике. Сейчас Екатерина признается, что боится заглядывать в него по утрам, ведь обнаружить Коко бездыханной будет для нее большим горем. Врачи предупредилили Стриженову, что белочка может скончаться в любой момент.