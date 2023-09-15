Сердце не выдержало: убитые горем родственники Николаева молчат о трагедии в семье

Народный артист Игорь Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Композитора в тяжелом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии. Врачи борются за его жизнь, но пока не дают никаких прогнозов.

У 63-летнего музыканта проблемы со здоровьем появились еще в начале года. Тогда Игоря Юрьевича доставили в больницу с подозрением на инфаркт и провели экстренную операцию. Врачи установили артисту два стента, а после стабилизации состояния отправили домой. Сам Николаев не подтверждал факт операции. По словам композитора, он просто проходил стандартное медицинское обследование.

Теперь же сомневаться не приходится: проблемы с сердцем у бывшего супруга Королевой действительно серьезные. По сообщению Telegram-канала «112», Игорю Юрьевичу может потребоваться более обширная и рискованная операция. Решение об этом будет принято в ближайшее время. Жена композитора Юлия Проскурякова не дает никаких комментариев прессе.