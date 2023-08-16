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Сердце может остановиться от страха: этот жуткий фильм показывали советским детям

16 августа 2023 10:30
Сердце может остановиться от страха: этот жуткий фильм показывали советским детям

Зрелище для людей со стальными нервами.

В лихие 90-е на экраны прорвались иностранные триллеры и фильмы ужасов, к которым советский зритель не был приучен. В годы СССР смотрели совсем другое кино, хотя и тогда до публики дошел проект, по сей день вызывающий у многих чувство отвращения и страха.

Премьера ленты «Карлик нос» состоялась в 1978 году. В картине, предназначенной в первую очередь для подрастающего поколения, нет кровавых сцен или восставших из ада мертвецов, но смотреть ее с ровным пульсом практически невозможно. Как пишет Дзен-канал «Белая ворона», советские дети пугались ужасных физиономий героев фильма, ведь никто прежде не видел ничего подобного.

Немецкая сказка заставляла нервничать не на шутку не только маленьких зрителей, но и их родителей. Такого понятия, как спецэффекты, в то время не существовало, но и без них режиссеру удалось создать детище, от которого стынет кровь в жилах.

Сердце может остановиться от страха: этот жуткий фильм показывали советским детям
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Карлик Нос" 1978
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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