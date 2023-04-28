Сердце кровью обливается: тяжелобольного Андрея Губина не узнать (фото)

Состояние Андрея Губина уже давно беспокоит его фанатов. Кумир молодежи 90-х много лет назад ушел со сцены и перестал сочинять хиты. Зато теперь Губин — частый гость ток-шоу, на которых он рассказывает о своем незавидном положении.

Недавно в соцсетях Андрея Малахова появился пост, который взбудоражил общественность. Скандальный ведущий выложил снимок, где он предстал вместе с 48-летним Губиным. Вид певца не вселяет в его поклонников надежду: растрепанные волосы, морщинистое лицо, штаны, заправленные в носки. Такого печального зрелища не вынесет ни один фанат артиста.

Уже 15 лет автор хита «Мальчик-бродяга» живет в затворничестве и редко с кем-либо общается. Андрей давно страдает от серьезного недуга — у него проблемы с нервной системой, которые приводят к лицевым болям.

Некоторые специалисты выдвигали версию, что у Губина психиатрическое заболевание, а невралгия тут ни при чем. Так или иначе, но с артистом творится что-то ужасное, ведь из обаятельного красавца он превратился в невзрачного бирюка.