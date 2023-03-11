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Сердце кровью обливается: трагическая судьба Иванушки из «Морозко» не оставит вас равнодушными

11 марта 2023 09:00
Сердце кровью обливается: трагическая судьба Иванушки из «Морозко» не оставит вас равнодушными

Трагическая ошибка поставила крест на жизни артиста.

Слава настигла белорусского актера Эдуарда Изотова в 28 лет. Иванушка в культовой экранизации Александра Роу стал кумиром миллионов и секс-символом у множества советских зрительниц. Несмотря на многообещающую карьеру и радость второго брака, судьбу артиста счастливой не назовешь.

В 1983 году актера взяли с поличным при попытке обменять валюту, и Изотову дали три года тюрьмы. Его супруга Ирина Ладыженская обивала пороги театров с просьбой о помощи, но все тщетно. Через два года после выхода из тюрьмы у всенародного любимца, которого до сих пор помнили по роли Ивана, хотя он засветился в ряде других культовых советских картин («Мимино», «Семнадцать мгновений весны»), случился инсульт. Жена заново учила его читать и писать.

Несмотря на хроническую болезнь сердца, Изотов продолжал играть в театре. За первым инсультом последовали еще четыре. После них артист стал раздражительным и почти перестал узнавать близких. Последние дни он провел в психоневрологическом интернате, где и скончался 20 лет назад.

Фото: Legion-Media
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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