Сердце кровью обливается: трагическая судьба Иванушки из «Морозко» не оставит вас равнодушными

Слава настигла белорусского актера Эдуарда Изотова в 28 лет. Иванушка в культовой экранизации Александра Роу стал кумиром миллионов и секс-символом у множества советских зрительниц. Несмотря на многообещающую карьеру и радость второго брака, судьбу артиста счастливой не назовешь.

В 1983 году актера взяли с поличным при попытке обменять валюту, и Изотову дали три года тюрьмы. Его супруга Ирина Ладыженская обивала пороги театров с просьбой о помощи, но все тщетно. Через два года после выхода из тюрьмы у всенародного любимца, которого до сих пор помнили по роли Ивана, хотя он засветился в ряде других культовых советских картин («Мимино», «Семнадцать мгновений весны»), случился инсульт. Жена заново учила его читать и писать.

Несмотря на хроническую болезнь сердца, Изотов продолжал играть в театре. За первым инсультом последовали еще четыре. После них артист стал раздражительным и почти перестал узнавать близких. Последние дни он провел в психоневрологическом интернате, где и скончался 20 лет назад.