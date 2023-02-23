Сердце кровью обливается: этот закон времен Османской империи все еще шокирует народ

Законы Османской империи отличались жестокостью и для современного человека могут показаться дикими. При этом распространялись они не только на жизнь взрослых граждан империи, но и на совсем юных детей.

Так, со времен Мурада I, который правил в середине 14 века, был введен так называемый «налог детьми». Суть его заключалась в том, что каждые три года подданные султана из немусульманских семей должны были отдать мальчика от 8 до 18 лет в служение правителю. Ребенка насильно обращали в ислам и отправляли учиться в элитные школы, а после — служить в армии. Избежать же этой участи могли только мальчики, которые были единственными детьми в семье.

Подобным образом султаны пытались создать вокруг себя мощное войско из самых образованных и отважных воинов. Дети же получали возможность окончить школу и построить карьеру, хоть на всю жизнь и расставались со своими родными.